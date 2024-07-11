В матче 12-го тура второго дивизиона штата Гояс бразильский клуб «Гремио Анаполис» встречался с «Сентро Оэсте». Встреча закончилась победой «Сентро Оэсте» со счетом 2:1. Однако после финального свистка между футболистами возникла потасовка, в ходе которой один из футболистов получил огнестрельное ранение.

После финального свистка несколько футболистов устроили драку возле футбольного поля. Сотрудники полиции попытались остановить потасовку. Один из сотрудников правоохранительных органов выстрелил во вратаря футбольного клуба «Гремио Анаполис» Рамона Соуза, попав ему в ногу резиновой пулей. Мужчина был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

«Это ужасное, немыслимое и преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе», – написала пресс-служба клуба «Гремо Анаполис» на своей страничке в социальной сети.

Представители военной полиции штата Гояс уже заявили, что начнут расследование правомерности действий своего сотрудника во время футбольного матча.