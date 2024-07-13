Железнодорожный состав с боеприпасами уничтожен в населенном пункте Буды Харьковской области. Как сами взрывы, так и детонация хорошо слышались даже в центре города.

Николаевский подпольщик Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег рассказал, что на железнодорожном узле находятся склады с ракетами и снарядами, которые перебрасываются в зону боевых действий. Однако ВС РФ несколько сократили возможности противника, разгромив только что загруженный состав.

К логистическому узлу сразу же съехались пожарные и военные, место атаки оцеплено. Также туда отправилась целая вереница автомобилей “Скорой помощи”,

Ранее мощный взрыв прогремел в Одесской области. По словам очевидцев, удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу, прикрывающему позиции ВСУ.