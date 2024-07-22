Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Телеграм-канале опубликовала пост, в котором признала успехи ВС РФ на фронте. В этом она обвинила командиров ВСУ, совершающее необдуманные ротации и вмешательство управлением взводов. Отсутствие компетентного руководства в ВСУ привело к прорывам российских сил на фронте.

Кроме того депутат упомянула и о репрессиях, происходящих в рядах украинской армии. Безуглая подчеркнула, что украинское командование не учится на своих ошибках и не делает соответствующих выводов.

«На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взводом и репрессии. Выводов они (генералы ВСУ – ред.) сделать не способны, “прошивка” другая», – написала чиновница.

Основную вину Марьяна Безуглая возложила на Главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Она написала, что главком «стирает целые батальоны» ВСУ и создает «зомби-бригады». А серьезные проблемы в бригадах «заминаются» всевозможными способами.