Группа математиков из Йоркского университета смогла выяснить причину отсутствия у самцов млекопитающих возможности вскармливать потомство грудью – все дело в сдерживании распространения вредоносных бактерий. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Британские ученые предположили, что способность вскармливать своих детенышей есть только у самок из-за природного защитного механизма, призванного не допустить распространения вредных микробов внутри популяции. Для проверки своей теории ученые построили математическую модель, которая полностью подтвердила их предположение.

Во время рождения детеныш получает от матери все ее вредоносные микробы, при этом микрофлора отца может быть совершенно другой. Поэтому кормить ребенка продолжает самка для защиты его от распространения вредоносной микрофлоры внутри популяции.

Примечательно, что подобный механизм защиты от распространения вредных мутаций ДНК существует и у людей. Новорожденные получают митохондриальную ДНК исключительно от матери.