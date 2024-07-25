Группа исследователей из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли Министерства энергетики США вплотную приблизились к созданию 120-го химического элемента периодической таблицы Менделеева под названием унбилий. Об этом в своем материале сообщает портал Phys.org.

Физики из Группы тяжелых элементов Лаборатории Беркли смогли получить сверхтяжелый 116-й химический элемент под названием ливерморий. В течение 22 дней эксперимента с ученым удалось получить всего два атома нового химического элемента путем облучения титановым ионным пучком мишени, которая состояла из плутония с атомарным номером 94.

Используя полученный при синтезировании 116-го химического элемента опыт, ученые предположили вероятный способ создания сверхтяжелого 120-го химического элемента. Физики планируют использовать титановый ионный пучок на мишени из калифорния-249. Практический эксперимент по синтезированию унбилия уже запланирован на 2025 год. Однако ученые предполагают, что могут уйти годы для получения хотя бы одного атома нового химического элемента.