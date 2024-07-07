Соединенные Штаты и НАТО придумали способ сокрыть от своих граждан гибель высокопоставленных офицеров на Украине. Они вывозят их тела в условиях жеской секретности, а затем объявляют, что генералы и инструкторы “скоропостижно скончались” на родине во время выполнения служебных обязанностей.

Портал Life.ru со ссылкой на американского журналиста Александра Роджерса рассказал историю генерала Уильяма Ф. Маллена. В 2020 году он неожиданно для всех ушел с высокого поста и отправился на Украину, чтобы обучать боевиков ВСУ.

В 2024-м он якобы приехал домой, но практически сразу “скоропостижно скончался”.

Роджерс поясняет, что это всего лишь официальная версия. На деле тело генерала привезли на базу тайно и объявили о его смерти. Подобных случаев сейчас пруд пруди, сообщения о “внезапной” гибели поступают из самых разных уголков планеты. Можно предположить, что и другие высокопоставленные офицеры НАТО добрались до родных стран “немного мертвыми”, отмечает журналист.