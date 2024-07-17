За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации было перехвачено 59 беспилотных летательных аппаратов и одна авиационная бомба Hammer ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиабомба “Hammer” производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов», – заявили в Министерстве обороны России.

Также в течение суток российская армия уничтожила три склада с боеприпасами украинской армии, а также один склад военно-технического имущества. Средствами оперативно-тактической авиации, ударными дронами и ракетными войсками была уничтожена живая сила противника в 136 районах, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.