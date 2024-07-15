Немецкое издание Der Spiegel сообщает об инциденте, произошедшем в Германии с участием военного танка. Немецкая боевая машина передвигалась по федеральной дороге Бундесштрассе, 12, в направлении Пассау, и случайно произвела несколько выстрелов. В итоге пострадал гражданский автомобиль.

Отмечается, что инцидент произошел в районе федеральной земли Баварии. Колонна военной техники передвигалась по федеральной дороге в рамках учений. Один из танков произвел несколько выстрелов. Детальной информации, почему произошел пуск снарядов боевой машиной, пока не сообщалось.

Как отметили представители правоохранительных органов, детали произошедшего выясняются в рамках расследования. Отмечается, что танк был заряжен холостыми патронами, но при выстрелах гильзы повредили встречную гражданскую машину. За рулем авто находилась 32-летняя женщина. Информации о пострадавших пока не поступало. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры Пассау.