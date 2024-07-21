36-я бригада ВСУ, подразделения которой оказывают сопротивление наступлению ВС РФ в восточной части Волчанска, попала под удары тяжелых огнеметных систем “Солнцепек”.

Российские военные устроили противнику “огненную ночь”, заставив его снова отступать, рассказал Телеграм-канал “Работайте, братья”.

В настоящий момент националистов в Волчанске оттеснили на берег реки Волчья, все ключевые объекты, которые удерживали ВСУ, перешли под контроль российских войск. Противник пытается устроить плацдарм, однако удары артиллерии не дают ему сделать этого.

Ранее ВС РФ также взорвали мост через реку Волчья – он был единственным путем снабжения ВСУ. Поэтому можно предсказать, что отступление продолжится.