Угрозы Североатлантического альянса продолжить расширение в Черном море ничего нового в себе не несут. России в любом случае нужно заблокировать выход Украины к Черному морю, чтобы обезопасить Крым, рассказал политолог Андрей Никифоров.

“Для Крыма в данном случае угроза заключается в том, что по итогам СВО Украина, будет она членом НАТО или нет, сохранит присутствие на черноморском побережье. Мы это ощущаем, неоднократно испытывали на себе и, судя по всему, какое-то время нам еще придется на себе это испытывать”, – пояснил эксперт.

Он также заметил, что заявления НАТО, сделанные на саммите в Вашингтоне – это навязчивая риторика, которая звучит еще с 2009 года. Однако Украина, Грузия и Молдавия с тех пор так и не приблизились к вступлению в Альянс. Поэтому для России все остается так же, как было раньше. При этом с 2014 года она серьезно усилилась в Черном море и продолжает это делать сейчас, в ходе специальной военной операции.