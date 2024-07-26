Военный корреспондент RT Александр Симонов представил отчет о деятельности группы тяжелых снайперов из добровольческой бригады имени Александра Невского, действующих на Соледаро-Бахмутском и Волчанском направлениях. Командир группы с позывным “Шмель” рассказал о вооружении снайперов крупнокалиберными винтовками Лобаева и их успехах на поле боя.

Снайперы бригады оснащены винтовками калибра .338, .375 и .408, что позволило им в ходе боевых действий уничтожить более 200 украинских военнослужащих, включая 20 снайперов. Одним из достижений группы стала стрельба на максимальное расстояние 1819 метров, где удалось четыре раза поразить цель.

“Шмель” подчеркнул значительные технологические изменения в снайперской подготовке.

«Ранее снайперы выполняли только функции стрелков и разведчиков, теперь же они стали специалистами “широкого профиля” и активно осваивают новейшие средства наблюдения, включая беспилотники», – отметил он.

В своей тактике снайперы могут действовать как в паре, так и в тройках, часто проводя неделю в засаде, ожидая появления цели. Это требует от них не только мастерства стрельбы, но и высокой степени терпения и умения маскировки.