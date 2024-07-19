В Нью-Йорке (ранее – Новгородское) ВС РФ активнее продвигаются в восточной части населенного пункта. Они уже установили контроль над зданием школы №18 и расположенной за ней лесополосы, после чего подошли вплотную к 1-му Театральному переулку, сообщил портал «Украина.ру».

Отмечается, что российские штурмовые подразделения сейчас заходят в тыл украинским боевикам, которые удерживают позиции напротив Горловки. При этом ВСУ не в состоянии оказывать достойное сопротивление. Не исключено, что они будут вынуждены отойти, хотя не сразу. В настоящий момент Киев бросает в бой резервы, чтобы все-таки сдержать натиск российских войск.

Позиции у Нью-Йорка ВСУ занимают еще с 2014 года, когда началась так называемая «Антитеррористическая операция». Но сейчас Киеву придется их сдавать.