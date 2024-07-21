Житель Красногоровки Владимир, сумевший покинуть населенный пункт, рассказал, что российские штурмовики с риском для собственной жизни спасли его слепую супругу.

Он сообщил, что вместе с женой на протяжении трех месяцев прятался от непрекращающихся обстрелов в разрушенных домах и подвалах. Дом супругов был разрушен практически сразу после начала активных боевых действий за населенный пункт.

С женой Владимира случился микроинсульт, поэтому она с трудом ходит. Когда ситуация достигла крайнего предела, они решили сбежать из города. В этом помогли российские бойцы. Штурмовики подобрали супругов и эвакуировали из населенного пункта в безопасное место.

“Жену на себе, на плечах носили, рисковали – снимали бронежилеты и на себе носили – сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить”, – рассказал мужчина на видео от Минобороны.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из Красногоровки, так как участвуют в боевых действиях без отпусков и смертельно устали.