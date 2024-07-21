Военнопленный ВСУ Евгений Кургак рассказал ТАСС о причинах повального бегства своих сослуживцев из Красногоровки. Он пояснил, что подавляющее число боевиков устали от боевых действий.

Многие участвуют в них чуть ли не с начала специальной военной операции без отпусков и возможности хоть немного отдохнуть, они смертельно устали и поэтому просто бросают оружие и бегут куда глаза глядят. То же самое делают и мобилизованные новобранцы. Тем более, что в ходе мобилизации набирают людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, не позволяющими полноценно участвовать в боевых действиях.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что из Красногоровки украинские военные уходят целыми подразделениями. Между тем это весьма важный населенный пункт. С его потери начнется полный развал обороны ВСУ на Донбассе.