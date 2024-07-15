Во время штурма укрепрайона украинской армии, расположенного в окрестностях села Яснобородовка в ДНР, украинские военнослужащие бежали с занимаемых позиций, бросив оружие, боеприпасы и раненых сослуживцев. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал командир добровольческого подразделения «Шторм», входящего в состав штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады, с позывным «Трапез».

По его словам, во время штурма лесопосадки под Яснобородовкой в ДНР российские бойцы встретились с убегавшим противником лицом к лицу. При этом военнослужащие ВСУ, спасаясь бегством бросали на позициях оружие, боеприпасы и раненых сослуживцев.

«Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было», – отметил штурмовик ВС РФ «Трапез».

Зайдя на позиции, оставленные украинской армией, российские штурмовики обнаружили хорошо укрепленные огневые точки, накрытые толстыми бревнами и слоем грунта. При этом среди украинских военных попадаются, как хорошо экипированные и вооруженные бойцы, так и мобилизованные солдаты со старыми автоматами.