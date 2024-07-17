Аномальная жара, накрывшая Украину, может окончательно добить и без того практически полностью разрушенную энергосистему страны. Об этом рассказало американское издание The New York Times.

Авторы публикации пояснили, что температура воздуха днем сейчас превышает 40 градусов и будет сохраняться такой же еще весьма длительное время. Ночью же она опускается до +28, воздух не успевает остывать.

Чтобы спасти энергосистему в таких условиях, власти ввели так называемые “стабилизационные отключения”. В Киеве, к примеру, свет отключают более, чем на 10 часов, в Одесской области этот показатель может составлять 12-14 часов.

Кроме того, периодически вводятся аварийные отключения вне графиков, так как энергосистема не выдерживает нагрузок.

Сейчас она работает фактически только за счет атомных электростанций и не особо развитой на Украине альтернативной энергетики – ветрогенераторов и солнечных систем.