Тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что его команде придется сразиться с весьма сильным соперником. Он назвал сборную Испании лучшей на Евро-2024, но при этом высказался в том духе, что Англия приехала только за победой.

Он также заявил, что выполнил поставленные перед ним задачи – улучшил английский футбол, сделал его конкурентоспособным, что подтверждается выходом команды в финал Чемпионата Европы.

“Мы приехали на Евро-2024, чтобы победить! В финале мы будем играть с лучшей командой на турнире, и у нас на день меньше, чтобы подготовиться к решающей встрече. Поэтому перед нами стоит сложная задача, но мы всё ещё здесь и боремся”, – отметил Саутгейт.

Финал Евро-2024 начнется 14 июля в 22:00. Для Англии это будет второй финальный поединок подряд, на Евро-2020 она проиграла итальянской команде. При этом английская сборная ни разу не побеждала на европейских форумах в то время как Испания уже трижды брала золото.