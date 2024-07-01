Успешное взятие крупного опорного пункта ВСУ в населенном пункте Кирово прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что способ, которым это было сделано, относится к той самой «русской науке побеждать», передает издание «Известия».

Литовкин рассказал, что российские военные воспользовались тоннелем, который давно забросили. Боевики ВСУ были уверены, что через него никто не пройдет и даже не охраняли подземный ход. Однако наши бойцы сумели не только тайно расчистить тоннель, но и прошли по нему прямо в тыл врага.

Он напомнил, что это далеко не первый случай в истории русской армии, когда бойцы проходят там, где их никто не ждет и застают противника врасплох. Александр Суворов, к примеру, провел войска через Альпы, что позволило одолеть французов, а в ходе операции «Багратион» в годы Великой Отечественной войны советские танки вышли в тыл фашистов через заболоченную местность.

Во время СВО российские бойцы использовали тоннель, чтобы освободить Авдеевку.