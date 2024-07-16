Финансовая и военная поддержка Украины со стороны США будет полностью прекращена или существенно снижена в случае прихода к власти Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

По его словам, если Дональд Трамп выиграет в президентской гонке в США и назначит на пост вице-президента сенатора Джей Ди Вэнса, то Киев ждет настоящая катастрофа из-за значительного сокращения военной и финансовой помощи. Ларисон отметил, что кандидат на пост вице-президента США присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности, где выразил мнение о необходимости прекращения поддержки Украины.

Джей Ди Вэнс в настоящий момент занимает должность сенатора от штата Огайо. Ему всего 39 лет, он состоит в браке и воспитывает вместе со своей супругой троих детей. Вэнс получил хорошее юридическое образование в престижной Йельской школе права, после чего работал в инвестиционных фондах вместе с известным миллиардером Питером Тилем.