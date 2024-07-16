Оперативно-тактические комплексы “Искандер”, превратившиеся в последнее время в основное вооружение для ударов по тылам ВСУ, успешно поражает намеченные цели. Эти комплексы обладают огромной поражающей мощью, рассказали в пресс-службе государственной корпорации “Ростех”.

“Эти комплексы производит наш холдинг «Высокоточные комплексы». Боевые машины активно используются в зоне СВО. «Искандер-М» несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что защититься от ракет “Искандера” практически невозможно, они маневрируют в полете и развивают огромную скорость, покрывая огромные расстояния в считанные минуты. Дальность поражения целей составляет 500 километров.

Заявление “Ростеха” стало комментарием на публикацию в американском издании Military Watch. Ее автор отметил все перечисленные выше особенности комплексов.