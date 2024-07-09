Командир специальной истребительной группы, выполняющей боевые задания на самолетах Су-30СМ, побеседовал с журналистами телеканала «Звезда». Он отметил, что противник, получив от Запада истребители F-16, может их использовать в целях создания засад.

Летчик рассказал, что российский многоцелевой истребитель Су-30СМ в разы превосходит вражеский F-16, как по характеристикам маневров, так и по вооружению. Также у российского боевого самолета более современный и совершенный прицельный комплекс. Но ВСУ будут действовать очень хитро и подло, обязательно с их стороны будут всевозможные засады. Именно поэтому нужно быть готовыми ко всему.

«Мы давно готовимся к встрече с этими самолетами, изучаем, уже разработаны тактические приемы. Мы готовы», – заявил пилот.

Российский летчик также отметил, что наши пилоты знают все сильные и слабые стороны F-16, поэтому при встрече с противником, будут стараться загнать его в угол, проявляя преимущество российских истребителей.