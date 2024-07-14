В небе над населенным пунктом Раздоловка в ДНР произошел воздушный бой дронов. Российский FPV-беспилотник пошел на таран и сбил украинскую “Бабу Ягу” – мощный гексакоптер, способный нести две мины.

Оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ РФ своевременно обнаружил летящий к нашим позициям гексакоптер. Он продемонстрировал высокое мастерство управления своим дроном, так как правильно задал траекторию его полета.

Поднявшись на требуемую высоту, FPV-дрон пошел на таран и попал точно по украинскому коптеру. “Баба Яга” после удара взорвалась в воздухе.

Напомним, что украинские тяжелые БПЛА изначально разрабатывались для использования в аграрной сфере. Однако после начала СВО их было решено приспособить для боевых действий. Особенностями дрона является способность нести полезную нагрузку в 60 кг, а также наличие нескольких независимых друг от друга аккумуляторов.