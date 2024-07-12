Двое бойцов ВСУ на Запорожском направлении сдались в плен ВС РФ. Сперва они вступили в огневой контакт с российскими военными, однако потом выбросили белый флаг, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Произошло это в районе населенного пункта Работино. В ответ на действия боевиков ВСУ оператор БПЛА отправил беспилотник с аудиосистемой. Дрон провел военнослужащих по безопасному маршруту на позиции ВС РФ, сообщив, что сдача в плен является единственным разумным способом сохранить жизнь.

Выяснилось, что оба украинских военных были принудительно мобилизованы. Вячеслав Вифко из Никополя вышел из дома в магазин и был схвачен сотрудниками ТЦК (бывшие украинские военкоматы), а житель Одесской области Андрей Агрелуца попался, меняя водительские права.

Вифко рассказал, что намеревался самовольно оставить часть, но у него на руках не было военного билета. Поэтому выжидал момента, чтобы сдаться и не попасть при этом под минометный огонь своих же сослуживцев.