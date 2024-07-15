Российский военнослужащий Евгений Рассказов с позывным ТопаZ опубликовал тревожные кадры из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Это является документальным подтверждением того, что ВСУ применяют против российских бойцов боеприпасы с запрещенными международной конвенцией химическими веществами.

Евгений Рассказов известный многим как ТопаZ является бойцом батальона «Эспаньола». Он опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись, как украинские операторы дронов сбрасывают на линии боевого соприкосновения снаряды с химическим отравляющим веществом.

Характерный признак таких снарядов – это видимый белый след в воздухе за несколько километров. Поэтому он призвал всех, и ребят, находящихся в зоне боевых действий, и мирных жителей быть очень бдительными.

«Так выглядят химические боеприпасы, используемые скотом. Будьте бдительны и держите при себе средства защиты», – отметил ТопаZ.

Также российский боец призвал командование ВС России обеспечить личный состав противохимическими пакетами и противогазами.