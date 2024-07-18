Как только на Украине появятся истребители F-16, на них откроют сезон охоты “демоны скорости” – модернизированные российские перехватчики МиГ-31БМ.

После обновления, сообщает портал “Царьград”, эти воздушные машины превратились в многоцелевые боевые самолеты, способные одолеть любого противника. В их арсенале имеются ракеты Р-37М, которые летят к цели со скоростью в 6 чисел Маха и обладают дальностью действия в 300-400 километров.

Кроме того, модификация МиГ-31БМ может обнаруживать вражеские истребители с дистанции в 320 км. По мнению экспертов, практически по всем параметрам российский самолет превосходит американский.

Единственное сомнение относится к маневренности, однако и по этому критерию МиГ вряд ли сильно уступит F-16.

Ранее эксперт Сергей Хатылев напомнил, что ВС РФ успешно уничтожают аэродромы, готовящиеся к приему американских самолетов. Следующими будут сами истребители.