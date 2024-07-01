ВКС РФ нанесли удар авиабомбой РБК-500 по позициям боевиков ВСУ, скрытым в лесополосе у населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

«Российская газета» рассказала, что эта атака оказалась больше похожей на «прополку», так как кассетная бомба практически полностью уничтожила лесопосадку.

Информации о потерях военнослужащих ВСУ пока нет, но можно не сомневаться, что удар нанес противнику немалый урон.

РБК-500 – это авиабомба с кассетной боевой частью, в которой располагается 15 суббоеприпасов. Они полностью независимы друг от друга и самостоятельно ищут цели для себя. А сделав это, поражают их струей расплавленной меди и газа.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что изучение российскими специалистами ракет ATACMS позволит выявить их уязвимости и повысить эффективность уничтожения американских боезарядов.