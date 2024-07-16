Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила свое спортивное гражданство на казахское еще летом 2023 года. И теперь она впервые дебютировала на чемпионате по фигурному катанию в Казахстане.

17-летняя спортсменка по фигурному катанию Софья Самоделкина, тренирующаяся у Евгения Плющенко, представила свою короткую программу. Фигуристка исполнила на льду двойной аксель и тройной флип. Однако тройной лутц завершился для Софьи падением.

Софья Самоделкина летом 2024 года перешла официально в сборную Казахстана. Нынешнее участие в чемпионате Казахстана по фигурному катанию стало для фигуристки первым, так как она пребывала на карантине после смены гражданства.

Еще в марте 2023 года фигуристка принимала участие в финале Гран-при России в Самаре. Тогда спортсменке удалось занять всего лишь 11-е место, набрав 185, 54 балла. В обеих программах Софья допустила несколько ошибок.