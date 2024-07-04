Когда в самом начале специальной военной операции российские войска стояли у самого Киева, Запад настоятельно просил отвести их и прекратить огонь. РФ сделала это, но Украина не собиралась останавливать боевые действия, заявил президент России Владимир Путин.

“Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования”, – цитирует выступление главы государства на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) РИА Новости.

Напомним, что в июне президент РФ назвал условия мирного урегулирования конфликта. Он призвал Киев вывести войска из четырех новых регионов России, признать их и Крым российской территорией на уровне международных соглашений, а также отказаться от вступления в НАТО.