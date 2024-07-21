Детям до 12 лет нежелательно играть в популярную сегодня игру Hamster Kombat. Она не только формирует зависимость, но и создает перепады настроения, что может негативно повлиять на неокрепшую психику, рассказала врач-психолог Ксения Дементьева.

Она пояснила, что в этой игре очень простые задания, которые легко выполнять. При этом первый этап зависимости – это обсуждение успехов с друзьями, одноклассниками. Подобные обсуждения позволяют почувствовать собственную значимость, стать членом социальной группы.

В дальнейшем человек практически постоянно думает об игре, так как для получения достижений и баллов нужно заходить в нее минимум один раз в три часа. Если у игрока нету каких-либо хобби и интересов, вроде общения с друзьями, прогулок и прочего, “хомяк” в итоге остается единственным способом справляться со стрессовыми ситуациями.

Больше всего подвержены зависимости дети и подростки – первые еще не умеют контролировать себя, свои чувства и эмоции, а вторые испытывают стресс из-за экзаменов и учебы.

В дальнейшем зависимость становится защитным механизмом, который требует постоянной подпитки. Из-за этого человек может увлечься и другими азартными играми, которые уже не будут столь безобидными и простыми, как “хомяк”.