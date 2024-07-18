Правительство Великобритании забирает себе пассажирские ж/д перевозки

К июлю 2025 года более половины всех пассажирских поездных маршрутов на территории Британских островов будут принадлежать властям, поскольку новое лейбористское правительство намерено продолжить реализацию своих планов по национализации железных дорог. Источник: The Telegraph.

По результатам анализа данных, выполненных британским изданием, к середине следующего лета британское правительство будет напрямую контролировать 54% всех пассажирских ж/д маршрутов в стране. С этой целью в четверг (18 июля) лейбористы представили в парламент свой флагманский законопроект о национализации железных дорог.

Луиза Хейг (фото ниже), министр транспорта Великобритании, опубликовала в соцсетях сообщение: «Государственная собственность на железные дороги – полный вперед».

Частные ж/д перевозчики отменяются

Объем транспортных услуг, обеспечиваемых британским правительством, через год должен возрасти с текущего уровня в 25% от всех пассажирских железнодорожных маршрутов в королевстве до более чем половины.

В течение следующих 12 месяцев истекает срок действия четырех контрактов на пассажирские ж/д перевозки в Великобритании, что для министров означает возможность забрать их под контроль государства.

Анализ данных, опубликованных государственным регулятором Управление железных дорог и автодорог, показал, что за 12 месяцев, предшествовавших апрелю, в Соединенном королевстве было совершено 5 677 890 рейсов пассажирских поездов.

Из них четверть находилась под контролем государства. Соответственно, к июлю 2025-го эта цифра удвоится и составит более половины всех пассажирских рейсов, т.е. 3,1 миллиона рейсов или 54,8%.

Как отмечает «Телеграф», в эти цифры не входят так называемые компании «открытого доступа», которые несут все коммерческие риски, связанные с эксплуатацией своих пассажирских маршрутов, в отличие от операторов, работающих по контракту с британским Министерством транспорта (DfT).

Также в указанных данных не учтены транспортные компании, работающие в конкретных городах, такие как Merseyrail и прочие.

Первых два ж/д транспортника, что лишатся контрактов на перевозку пассажиров, это обладатели крупных контрактов компания Thameslink (ее бренды Southern и Great Northern), и Chiltern, поезда которой курсируют между Лондоном, Оксфордом и Бирмингемом. Оба контракта завершаются 1 апреля 2025 года.

По словам министра Хейг, при ее руководстве DfT ни один частный контракт не будет продлен.

Как сообщили источники в отрасли, ожидается, что национализированные операторы будут переданы под контроль подразделения DfT, известного как «Оператор последней инстанции» (OLR).

В настоящее время OLR отвечает за четыре железнодорожные компании: Northern, LNER, Southeastern и TransPennine Express.

Каждая из этих ранее приватизированных компаний была взята консерваторами под правительственный контроль после долговременной серии неудач.

В рамках действующей модели приватизации железнодорожных маршрутов каждая частная ж/д компания получила многолетние контракты на эксплуатацию пассажирских поездов в определенном районе.

Эти контракты имеют «основной срок», по истечении которого глава британского Минтранса должен официально продлить их или передать другому оператору.

Как заявили лейбористы, их отказ продлевать железнодорожные контракты по истечении каждого из них означает, что франшизы могут быть переданы под контроль государства без дополнительных расходов королевства на компенсацию частным владельцам.

Согласно данным, полученным The Telegraph в июне, за последние два года чиновники одобрили выплату дивидендов частным железнодорожным компаниям на сумму 131 миллион фунтов стерлингов (более 14 млрд руб.).