В Сети появились кадры с “агонизирующим” украинским танком Т-80БВ, который в Нью-Йорке попал в минную ловушку.

Экипаж боевой машины вел бой в частном секторе населенного пункта и чремерно увлекся, не заметив расставленного российскими бойцами капкана. Между тем его можно было легко вычислить, обратив внимание на несколько единиц уничтоженной техники на обочине дороги.

В результате танк наехал на мину и повредил гусеницу. Боевики ВСУ сразу же бросились наутек, понимая, что продолжать танковый бой уже не получится. Машина же пережила серьезную агонию – она некоторое время еще двигалась, но без одной гусеницы быстро заехала в кусты, где и остановилась.

Напомним, российские ВС вошли в центр Нью-Йорка (ранее – Новгородское) и продолжают наступление в этом населенном пункте.