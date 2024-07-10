Украинский аналитический Telegram-канал Deep State (DS) сообщил, что ВС РФ вышли к центру Нью-Йорка (ранее – Новгородское) в ДНР и продолжают наступление в этом населенном пункте.

ВСУ пытаются оказывать сопротивление, в самом центре села идут ожесточенные бои. Ранее DS уже предсказывал возможную потерю Киевом контроля над Нью-Йорком и Торецком (Дзержинском) из-за чрезвычайно сложной для украинской армии ситуации.

Столь успешные действия позволяют отодвигать линию фронта от Горловки, которая еще с 2014 года находилась под регулярными обстрелами боевиков ВСУ.

Российские ВС продвигаются не только в ДНР. Ранее стало известно, что они успешно идут вперед в населенном пункте Синьковка, расположенном в непосредственной близости от Купянска Харьковской области.