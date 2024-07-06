Под Харьковом ВСУ попытались задействовать американский ЗРК Patriot против российских авиабомб с УМПК и проиграли эту своеобразную дуэль. Выяснилось, что хваленый комплекс ПВО абсолютно бесполезен против наших ФАБов.

Причины неэффективности “Пэтриотов” против авиабомб объяснил политолог Александр Ивановский. Он отметил, что американский комплекс вполне может попасть по российскому боеприпасу. Однако бомба не взрывается – она начинает “кувыркаться” в воздухе.

Зенитные ракеты комплексов Patriot сбивают ее с курса, но перехватить не могут. В подавляющем большинстве случаев ФАБ продолжает полет в сторону цели и успешно ее достигает.

При всем этом стоит помнить, что зенитные ракеты к американским системам стоят в десятки или даже в сотни раз дороже фугасных авиабомб. Поэтому попытки сбивать их – слишком дорогое удовольствие для Киева.