Во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, на Дональда Трампа было совершено неудачное покушение. Одна из пуль задела ухо кандидата в президенты США. В результате стрельбы был убит один зритель, еще один получил тяжелое ранение. Данный инцидент серьезно меняет ход президентской гонки. Об этом в своем материале сообщает РБК.

Вооруженный винтовкой AR-15 20-летний пенсильванец Томас Мэттью Крукс был ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками Секретной службы. Он вел стрельбу с крыши здания, расположенного примерно в 150 метрах от сцены.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук», – написал на своей страничке в социальной сети Х Дональд Трамп.

По словам старшего научного сотрудника Мельбурнского королевского технологического университета Эммы Шортис, выстрел в Трампа может стать переломным моментом предвыборной гонки, когда он уже фактически стал новым президентом США.