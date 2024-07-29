Группа детей мигрантов из Таджикистана подросткового возраста организовала «шариатский патруль», нападая на прохожих в подмосковных Мытищах. Подробности в своем материале сообщает издание «Царьград».

Подростки из Таджикистана приставали к прохожим в Мытищах из-за «неправильного» цвета волос, длины юбок или других атрибутов внешнего вида, которые, по их мнению, не соответствовали «правилам». Также представители группировки мигрантов рекламируют точки, где можно приобрести наркотические средства.

Автор материала отмечает, что в отношении подростков уже было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его взял под личный контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Главарь подростковой банды мигрантов проявлял активность в социальных сетях, обещая «навести порядок даже в аду».

После открытия уголовного дела он уже записал видеообращение, в котором принес свои извинения. Однако большая часть людей в комментариях не поверила в искренность мигранта, отмечая, что таким образом он пытается избежать ответственности.