Рядом с портом Черноморска Одесской области находился центр подготовки моряков “Авант”, в котором иностранные инструкторы готовили группы диверсантов-подводников. Именно этот объект был уничтожен ударом ракеты “Искандер” в ночь на 5 июля, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 2:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант». По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Той же ночью в районе Черноморска был уничтожен склад с боеприпасами, а ближе к утру взрыв прогремел у железнодорожной станции, где базировались фуры, задействованные для перевозки оружия и боеприпасов. Кроме того, 4 июля ракеты разгромили контейнерную площадку в порту, где хранилось готовое к отправке на передовую вооружение.