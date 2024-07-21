ВСУ начали активно использовать аэродромы, которые ранее вообще не задействовались. Так, в эксплуатацию введены даже заброшенные гражданские объекты.

При этом на каждом из таких аэродромов располагается 1-2 самолета. Сообщается о постоянных звуках реактивных двигателей, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он также отметил, что речь идет об одномоторных воздушных машинах. Скорее всего, это учебно-тренировочные самолеты, на которых учатся летать украинские летчики.

Напомним, Киев ожидает поставок американских истребителей F-16. Он готовил для них аэродромы в Староконстантинове и других городах однако все они были разгромлены российскими ракетами и дронами-камикадзе.