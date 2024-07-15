Меры по обеспечению безопасности российского президента Владимира Путина соответствуют нарастающей в международном сообществе эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о планируемых изменениях в планы рабочих поездок российского лидера на фоне покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом», – рассказал Песков.

По его словам, безопасность президента Российской Федерации Владимира Путина была усилена из-за нестабильной международной обстановки задолго до покушения на Дональда Трампа.

Напомним, что 13-го июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа была предпринята попытка покушения на его жизнь. Стрелку удалось попасть в ухо Трампа, после чего он был ликвидирован снайперами Секретной службы.