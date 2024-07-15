Венгерский премьер-министр Виктор Орбан планирует продолжить свою миссию с целью урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Поэтому премьер Венгрии планирует осуществить ряд зарубежных поездок и переговоров. Такую информацию сообщил политический советник премьер-министра Балаж Орбан.

«У нас впереди еще поездки и переговоры. Мы находимся в середине очень напряженного периода», – заявил Балаж Орбан журналистам издания Magyar Nemzet.

Советник венгерского премьер-министра подчеркнул, что был отправлен лидерам стран ЕС план по урегулированию конфликта на Украине, созданный на основе визитов Виктора Орбана в Россию, Китай и США.

По словам Балажа Орбана, Будапешт реалистично видит положение, сложившееся на Украине. Поэтому и план Будапешта основан на реальных возможностях стабилизировать сложившуюся ситуацию на Украине.

Напомним, Виктор Орбан в период со 2 по 11 июля осуществил визиты в Россию, КНР, США и на Украину.