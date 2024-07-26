Киевские власти должны снизить мобилизационный возраст в стране до 22 лет. Такое мнение высказал офицер Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.

По его словам, в подразделении, которым он командует, служили как 50-летние бойцы, так и 19-летние добровольцы. И те, и другие вполне успешно выполняли боевые задачи, поэтому 22 года – оптимальный возраст для мобилизации.

В настоящий момент военнообязанными на Украине считаются мужчины с 18 до 60 лет, однако в зону специальной военной операции могут призвать лиц не младше 25 лет. При этом возможность добровольно явиться в военкомат (ТЦК) есть у всех желающих, включая женщин. Также могут быть мобилизованы граждане в возрасте 60-65 лет, если они занимали в украинской армии руководящие посты и имеют высшие офицерские звания.