Командование ВС США привело в полную боевую готовность все свои базы, расположенные в Европе из-за террористической угрозы. При этом в самих США стали чаще гореть предприятия оборонного комплекса, а бойцы спецназа массово гибнут при загадочных обстоятельствах. Подробности в своем материале сообщает «Царьград».

Издание La Repubblica опубликовало статью об «эпидемии» самоубийств в армии США, которые происходят в рядах бойцов спецназа. При этом официальная причина смерти военнослужащих указывается, как минно-взрывные травмы. Портал Militarytimes в свою очередь опубликовал материал, в котором указал на рост самоубийств среди солдат армии США в 2023 году по сравнению с данными 2022 года.

Недавно в городе Кэмден в штате Арканзас случилось очередное ЧП на оборонном предприятии. В этот раз произошел взрыв на заводе General Dynamics, специализирующемся на выпуске военной и аэрокосмической техники. Власти сообщили об одном работнике, пропавшем без вести, и двух пострадавших. Примечательно, что на территории предприятия хранят ракеты к ПТРК Javelin, которые Вашингтон активно поставляет Киеву.