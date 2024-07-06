Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действия на Украине на стороне ВСУ, застрелили просившего о медицинской помощи российского пленного солдата. Об этом в своем материале со ссылкой на немецкого военного медика Каспара Гроссе сообщает американская газета The New York Times.

Гроссе принимал участие в боевых действиях на Украине в составе международного добровольческого подразделения, входящего в состав ВСУ. По его словам, попавший в плен российский боец просил оказать ему медицинскую помощь на ломаном английском. Тогда Гроссе открыл аптечку, чтобы найти бинты и жгут, однако другой наемник достал оружие и выстрелил в российского пленного бойца. После этого другой наемник подошел к телу российского солдата и выстрелил ему в голову.

При этом военный медик из Германии признался в беседе с журналистом, что это далеко не единственный случай неоправданного убийства военнопленных иностранными наемниками, служащими в рядах ВСУ. Гроссе также вспомнил случай, когда один из наемников бросил гранату в российского военнослужащего, когда тот поднял руки, чтобы сдаться в плен.