Житель Пенсильвании Томас Мэттью Крукс, покушавшийся на жизнь Дональда Трампа, перед преступлением записал видео с угрозами. Оно стремительно распространяется по Сети.

На кадрах стрелок сидит в машине прямо перед камерой и высказывает недовольство кандидатом в президенты США.

“Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня”, – заявил Крукс на записи.

Он был ликвидирован сотрудниками Секретной службы сразу после стрельбы. Трамп ранен в ухо, один человек погиб. Еще двое с тяжелыми ранениями в больнице.

По мнению военного корреспондента Евгения Поддубного, Трампу сильно повезло. Стрелок находился на весьма выгодной позиции и имел время сделать 10 выстрелов, но не сумел убить кандидата.