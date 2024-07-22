Ученые из Германии расшифровали древний папирус, повествующий о детстве и юности Иисуса Христа. Папиролог Лайош Беркес из Берлинского университета имени Гумбольдта и профессор Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета приступили к расшифровке фрагмента древнего документа, хранящегося в государственной библиотеке Гамбурга. Данный папирус остался бы без внимания, но вышеупомянутым специалистам все же удалось расшифровать его содержание.

Как рассказал Беркес, изначально они думали, что фрагмент данного документа представляет собой чье-то личное письмо, так как почерк был «неуклюжим», однако увидев имя Иисус, специалисты поняли, что это является рассказом о детстве Спасителя.

В тексте рассказывается, как пятилетний Иисус лепил возле ручья птиц из глины, а его отец подошел и сказал, что не стоит заниматься делами в день субботний. Тогда маленький Иисус хлопнул в ладоши, и птицы ожили, разлетевшись в разные стороны.