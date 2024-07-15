Мощный взрыв прогремел 15 июля в военкомате города Буск во Львовской области на Западной Украине.

Позже выяснилось, что в здание Территориального центра комплектования бросили гранату РГД-5. Она разорвалась, оставив после себя воронку. Диверсия была совершена в ночное время, поэтому обошлось без пострадавших. В результате детонации гранаты в здании вылетели стекла в окнах.

Это далеко не первый инцидент с сотрудниками военкомата на Украине. Тотальная мобилизация, проводимая жестко и нагло, многими украинцами расценивается как попытка властей уничтожить всех жителей страны. Поэтому они начинают оказывать сопротивление, поджигая машины ТЦК, нападая на сотрудников, а также взрывая военкоматы.