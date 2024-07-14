Идея о замене Джозефа Байдена на другого кандидата для участия в предвыборной гонке в США отошла на второй план после неудачной попытки покушения на Дональда Трампа. Об этом в своем материале сообщает американский телеканал NBC News.

Автор сюжета отмечает, что многие члены демократической партии в США решили временно отказаться от идеи заменить Джозефа Байдена в предвыборной гонке на пост американского президента из-за покушения на Дональда Трампа.

«Это событие сейчас затмило солнце», – заявил один из политтехнологов, работающих на демократическую партию в США.

По его словам, в настоящий момент вести публичные беседы о возможной замене кандидата на пост президента США от демократической партии просто бессмысленно.

Напомним, что во время публичного выступления Дональда Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании на него было совершено покушение. Секретная служба успела ликвидировать стрелка, а Трамп получил легкое ранение в ухо.