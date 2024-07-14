Стрелок, ранивший кандидата в президенты США Дональда Трампа и убивший одного из участников митинга в Пенсильвании, не был связан с иностранными государствами. Такую информацию от своих источников во властных кругах получил телеканал NBC.

Стрельба, по словам пожелавших остаться неизвестными чиновников, не имеет никакого отношения с влиянием из-за рубежа. Никаких признаков связи нападавшего с другими государствами нет.

При этом отсутствует и конкретная информация о личности стрелка, передают журналисты.

Напомним, на митинге Трампа в Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу и ранил кандидата. На фото у него окровавлено ухо. Напавшего моментально нейтрализовали сотрудники Секретной службы. Известно о гибели одного человека и тяжелых ранения у еще двоих.

Ранее в Сенате США заявили, что причина стрельбы – риторика действующего президента Джо Байдена, постоянно обвиняющего Трампа и призывающего остановить его любой ценой.