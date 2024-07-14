Американский сенатор Джей Ди Вэнс, представляющий Республиканскую партию, считает причиной стрельбы на митинге в поддержку Дональда Трампа риторику действующего президента США Джо Байдена.

Он отметил, что стрельба в Пенсильвании – это не просто отдельный эпизод избирательной кампании, а результат действий Байдена. Нынешний глава государства безапелляционно заявляет, что Трамп – это авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Именно из-за такой риторики появляются фанатики, способные пойти на покушение.

Издание “Коммерсантъ” со ссылкой на Associated Press сообщает, что Трамп был ранен в ухо, подозреваемого в стрельбе ликвидировали правоохранители. Один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападение квалифицируется как покушение на кандидата в президенты. Через два дня Трамп официально должен обрести этот статус.