Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита с главами стран-членов альянса заявил, что Украина имеет право бить полученным от Запада оружием по внутренним территориям Российской Федерации. По его словам, таким образом страна будет вести самооборону.

«Украина имеет право на самооборону, включающее право ударов по военным объектам на территории РФ», – заявил глава Североатлантического альянса, добавив, что союзники НАТО имеют право помочь украинской самообороне, не становясь сторонами вооруженного конфликта.

Столтенберг подчеркнул, что поддерживает решение тех западных прав, которые не стали делать ограничения на использование своего оружия Киевом.

Таким образом, заявление генсека НАТО является прямым разрешением для ВСУ осуществлять удары по любым российским городам, где есть военные объекты.

Ранее российский боец по имени Александр рассказал журналистам, что ВСУ пытались атаковать американскими ракетами ATACMS военный объект в Воронежской области. Также они активно применяют ракеты США для обстрела Белгорода и его окрестностей.