75 беспилотных летательных аппаратов запустили ВС Украины по территории России в ночь на 22 июля. При этом над Ростовской областью уничтожено 47 дронов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Еще 17 беспилотников сбиты над Азовским и Черным морями, 8 над Краснодарским краем и по одному – над Воронежской, Смоленской и Белгородской областями.

Террористическая атака Киева отражена, отмечается в военном ведомстве.

ВСУ все чаще задействуют большое количество беспилотников для атак на российские регионы, однако практически все из них сбиваются дежурными средствами противовоздушной обороны.

В качестве целей Киев выбирает в основном гражданские объекты. Он надеется с помощью террористической тактики запугать россиян, однако давно понятно, что сделать этого невозможно.